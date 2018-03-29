Рекультивацию свалки «Кучино» в Балашихе планируют завершить к концу лета 2019 года

"Все работы мы планируем завершить к концу лета следующего года", — сказал он.

Юров добавил, что помимо анонсированных работ по рекультивации, на полигоне планируют увеличить мощность системы утилизации свалочного газа с помощью второго факела. «Будут дополнительно пробурены скважины, установлен еще один мощный факел на 2,5 тыс. кубов в час и оборудование, которое будет вырабатывать электричество», — продолжил глава муниципалитета.

Генеральный директор компании «Спецгеоэкология», которая проектировала рекультивацию «Кучино», Борис Трушин пояснил ТАСС, что два факела на полигоне будут работать только до момента, пока не заработает электрогенератор. Он будет забирать основной объем свалочного газа, остатки будут по-прежнему сжигаться в факеле. По словам Трушина, это позволит сделать систему устойчивой.

Полигон «Кучино» представляет собой плато площадью 50 га и около 50 м в высоту. Свалка начала работать в 1960-х годах, за время эксплуатации она накопила 13 млн куб. м отходов и превысила разрешенную для нее высоту на 20 м. Полигон закрыли 23 июня 2017 года.