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Рекультивацией полигона «Кучино» займётся компания «Экоком»
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Рекультивацией полигона «Кучино» займётся компания «Экоком» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на портале правовой информации.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Экоком» единственным исполнителем … работ по рекультивации территории полигона твёрдых коммунальных отходов «Кучино»», — сказано в документе.
Ранее эта же компания проводила дегазацию полигона «Кучино».
Свалка работала в Балашихе (Московская область) с 1964 года. На неё ежегодно свозили около 600 тысяч тонн бытовых отходов, большая часть которых приходила из Москвы. В июне 2017 года «Кучино» закрыли из-за жалоб местных жителей, обратившихся к президенту Владимиру Путину.
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