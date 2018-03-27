Рекультивацией полигона «Кучино» займётся компания «Экоком» 

Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на портале правовой информации.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Экоком» единственным исполнителем … работ по рекультивации территории полигона твёрдых коммунальных отходов «Кучино»», — сказано в документе.
Ранее эта же компания проводила дегазацию полигона «Кучино».
Свалка работала в Балашихе (Московская область) с 1964 года. На неё ежегодно свозили около 600 тысяч тонн бытовых отходов, большая часть которых приходила из Москвы. В июне 2017 года «Кучино» закрыли из-за жалоб местных жителей, обратившихся к президенту Владимиру Путину.