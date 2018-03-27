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Радиолюбитель заявил, что Скрипалей преследовали перед отравлением
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Радиолюбитель заявил, что Скрипалей преследовали перед отравлением 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Дегтерев рассказал, что ему удалось якобы отыскать кадры с видеокамеры, на которых Скрипаль передает третьему лицу какие-то документы.
Исследователь-энтузиаст, радиолюбитель Валентин Дегтерев рассказал, кто якобы был последним человеком, с кем общался британский шпион Сергей Скрипаль.
Дегтерев рассказал, что ему удалось якобы отыскать кадры с видеокамеры, на которых Скрипаль передает третьему лицу какие-то документы.
«Издание The Sun дало это видео укороченное — непосредственно только проход Сергея и Юлии Скрипаль по переходу. А дальше все вырезано. А дальше все интересное начинается! Они проходят — тут же выходит блондинка. У нее чип ключ, она открывает (дверь — прим. ред.), выходит, резко разворачивается — у блондинке на шее надета маска медицинская, не на лице. Она поворачивается, смотрит — нет ли сзади хвоста, и характерно выходит сразу за Скрипалями. Дальше я знаю, что через 13 минут их находят без сознания на скамейке рядом с торговым центром. Фактически, эта блондинка — последний человек, кто с ними контактировал», — рассказал Дегтерев.
Кроме того, исследователь-энтузиаст отметил, что Скрипалей перед отравлением якобы преследовали некие мужчины.
«Когда они шли, непосредственно перед выходом блондинки, за ними шли два мужчины. Ноги только видно. Там обрезано все. К сожалению, я не нашел полное видео, чтобы там было лицо. Причем ботинки такие серьезные — военного типа. Знаете, они используются обычно в химвойсках. Или во всяком случае плотные ботинки каике-то», — заявил Дегтерев.
Ранее Дегтерев заявил, что якобы нашел человека, отравившего Скрипаля и его дочь.
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