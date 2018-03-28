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Число заболевших гриппов в Ленобласти неуклонно растет
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число заболевших гриппов в Ленобласти неуклонно растет 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Диалог
Согласно статистике, заболеваемость гриппом и ОРВИ во всех районах Ленобласти находится ниже порогового значения на 27,9%. Однако, с каждым днем число зараженных неуклонно увеличивается
С 19 по 25 марта у 16 госпитализированных в больницы был выявлен грипп В, еще у 35 пациентов — грипп А, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Наибольшая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей отмечена:
— 0-2 года в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Киришском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском районах.
— 3-6 лет в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Лужском, Тихвинском, Тосненском районах.
— 7-14 лет в Волосовском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах.
Взрослые больше всего болеют в Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Тосненском районах.
За прошедшую неделю были госпитализированы 119 человек (с 12 по 18 марта — 139), из них 89 — дети (с 12 по 18 марта — 86).
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