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На «Самара Арене» появятся почти 500 мощных акустических колонок
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На «Самара Арене» появятся почти 500 мощных акустических колонок 

ТРК Губерния 2 часа назад
Качественный звук на большом спортивном объекте. На «Самара Арене» идет монтаж акустических систем. 214 колонок, которые объединят в 34 кластера, будут расположены на узлах подвеса под самым куполом. Вес одного блока — почти 1,5 тонны. Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 колонок, чтобы звук распространялся равномерно. Отметим, что используются четырехканальные акустические системы, которые смогут выдержать самые сильные нагрузки и экстремальные условия. Также на стадионе подрядчик приступил к демонтажу второй части парника. Половину убрали в выходные. На освободившемся участке футбольного поля выполняют финишные работы на щебеночном основании дренажной системы. Она состоит из 6 слоев и уходит в глубь почти на 1 метр. К укладке самого газона приступят с наступлением положительных среднесуточных температур. Рулонное покрытие доставят из Германии, где оно и выращивается. Поддерживать состояние поля будут системы полива и подогрева. Общая протяженность «теплых» труб достигает 37 метров километров. Чтобы укрепить и повысить износостойкость поля, траву прошьют полипропиленовыми нитями — для этого потребуется 9 тысяч километров материала.
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