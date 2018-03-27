Владельцы таунхаусов получат те же права, что и жители многоэтажек

Так, владельцы таунхаусов смогут проводить общие собрания, выбирать управляющую организацию и заключать с ней договор. Однако у них появятся и обязанности по содержанию домового имущества.

К общей собственности отнесут дороги, проезды, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки, элементы благоустройства и озеленения.

В настоящее время законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, а также таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.