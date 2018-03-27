«Данные не подлежат разглашению»: в Кургане не раскрывают подробности дела руководителя УЭБ и ПК

— В соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. (…) По закону о Следственном комитете сотрудники не обязаны давать какие-либо объяснения по существу находящихся в их производстве дел и материалов, — сообщается в письме за подписью Мокина.

Там также отмечается, что подробности предварительного расследования не разглашают, если их не разрешил сообщать следователь, они противоречат интересам предварительного расследования или связаны с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

— По интересующему вопросу предлагаю обратиться в УМВД России по Курганской области, — добавили в управлении. Однако ранее на аналогичный запрос пресс-служба регионального УМВД ответила аналогично, направив нас в СКР.

— Расследование уголовного дела в отношении указанного гражданин находится в компетенции СУ СК России по Курганской области, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Напомним, во время рассмотрения апелляции руководителя УФНС России по Курганской области Владимира Рыжука, которого подозревают в получении взятки и растрате, сам Рыжук сообщил много подробностей, не относящихся к вопросу об избрании меры пресечения. В частности, налоговик утверждал, что Александр Петров сам нарушает закон.

Налоговый орган выявил, что начальник областного ОБЭП Петров за последние пять лет вместе с близкими родственниками купил и перепродал десятки автомобилей, не декларируя доходы от реализации либо нарушая сроки предоставления деклараций. Ваша честь, мне дается характеристика, которая собирается людьми, которые борются с коррупцией, — пояснил обвиняемый.

На этом месте судья прервал обвиняемого и сказал, что это к вопросу об изменении меры пресечения не относится.

В УНФС России по Курганской области на электронный запрос о том, были ли обнаружены нарушения в декларировании доходов Александром Петровым, отвечать не стали, а попросили зарегистрировать бумагу в канцелярии.

Застать в течение дня Александра Петрова на рабочем месте у корреспондента 45.ru не получилось — на телефонные звонки не отвечали.