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«Данные не подлежат разглашению»: в Кургане не раскрывают подробности дела руководителя УЭБ и ПК
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«Данные не подлежат разглашению»: в Кургане не раскрывают подробности дела руководителя УЭБ и ПК 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Подробную информацию о расследовании в отношении руководителя УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области Александра Петрова в региональном следственном управлении СКР в Зауралье разглашать отказались. В ответ на редакционный запрос 45.ru руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР Денис Мокин сообщил, что вся информация, которую можно распространять, публикуется на сайте управления.
— В соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. (…) По закону о Следственном комитете сотрудники не обязаны давать какие-либо объяснения по существу находящихся в их производстве дел и материалов, — сообщается в письме за подписью Мокина.
Там также отмечается, что подробности предварительного расследования не разглашают, если их не разрешил сообщать следователь, они противоречат интересам предварительного расследования или связаны с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
— По интересующему вопросу предлагаю обратиться в УМВД России по Курганской области, — добавили в управлении. Однако ранее на аналогичный запрос пресс-служба регионального УМВД ответила аналогично, направив нас в СКР.
— Расследование уголовного дела в отношении указанного гражданин находится в компетенции СУ СК России по Курганской области, — сообщили в пресс-службе УМВД.
Напомним, во время рассмотрения апелляции руководителя УФНС России по Курганской области Владимира Рыжука, которого подозревают в получении взятки и растрате, сам Рыжук сообщил много подробностей, не относящихся к вопросу об избрании меры пресечения. В частности, налоговик утверждал, что Александр Петров сам нарушает закон.
Налоговый орган выявил, что начальник областного ОБЭП Петров за последние пять лет вместе с близкими родственниками купил и перепродал десятки автомобилей, не декларируя доходы от реализации либо нарушая сроки предоставления деклараций. Ваша честь, мне дается характеристика, которая собирается людьми, которые борются с коррупцией, — пояснил обвиняемый.
На этом месте судья прервал обвиняемого и сказал, что это к вопросу об изменении меры пресечения не относится.
В УНФС России по Курганской области на электронный запрос о том, были ли обнаружены нарушения в декларировании доходов Александром Петровым, отвечать не стали, а попросили зарегистрировать бумагу в канцелярии.
Застать в течение дня Александра Петрова на рабочем месте у корреспондента 45.ru не получилось — на телефонные звонки не отвечали.
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