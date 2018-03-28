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СМИ: Руководителя фонда капремонта в Красноярском крае отправят в отставку
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СМИ: Руководителя фонда капремонта в Красноярском крае отправят в отставку 

АиФ Красноярск 40 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
После проверок в Фонде капремонта Красноярского края, которую проводила комиссия из Москвы, стало известно о том, что нынешнего руководителя Нину Авдееву отправят в отставку. Как сообщают региональные СМИ, на её место уже найден кандидат Максим Рудь, который занимал соответствующую должность в Севастополе.
В настоящее время прокомментировать информацию в фонде не могут, все телефоны молчат. Как сообщает Александр Глисков, который лично спросил об этом у Авдеевой, ей об этом ничего не известно. В Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края ответили, что слышали об этой новости, но официально подтвердить не могут. «Снятие руководителя такого уровня — сложная процедура, пока к нам таких сообщений не поступало. Как только станет известно, мы об этом известим», — сказала Ольга Арамян, представитель министерства.
Напомним, что критика в адрес фонда капремонта поступает регулярно, как со стороны федеральных органов, так и на краевом уровне. На одной из сессий Заксобрания правительству рекомендовали принять кадровое решение в отношении руководителя регионального фонда капремонта.
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