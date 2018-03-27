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Прокуратура добилась блокировки сайтов, на которых продавали медсправки
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Прокуратура добилась блокировки сайтов, на которых продавали медсправки 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Прокуратура Суксунского района пресекла продажу мединцинских справок для получения водительских удостоверений.
«Во время проверки выявили интернет-сайт, на котором незаконного размещена информация об оказании услуги по продаже документов, характеризующих состояние здоровья граждан, в том числе обязательных для получения права к управлению транспортных средств», — пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Районная прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать сайт. Иск удовлетворён. По решению суда Роскомнадзор заблокировал сайты с запрещённой информацией.
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