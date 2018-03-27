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Продолжайте движение с лёгкостью и комфортом! Весенний шиномонтаж в АВТОПРЕСТУС
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Продолжайте движение с лёгкостью и комфортом! Весенний шиномонтаж в АВТОПРЕСТУС 

Wroom.ru 39 минут назад
Фото: Wroom.ru
С наступлением весны, каждый из нас ощущает желание скинуть с себя тяжёлую зимнюю обувь и поменять её на более лёгкую, соответствующую погоде и настроению.
Вашему автомобилю Volkswagen в новом сезоне также необходима своевременная смена «обуви». Приезжайте этой весной в АВТОПРЕСТУС на профессиональный шиномонтаж и воспользуйтесь специальными предложениями!
Весенний шиномонтаж с бесплатной проверкой автомобиля.
— При замене резины, осмотр ходовой части и контроль технических жидкостей производится бесплатно.
— Устранение выявленных неисправностей по льготным ценам, скидка на работы и запасные части 20%.
Продолжайте движение с лёгкостью и комфортом! А зимние шины вашего Volkswagen смогут провести это время года в комфортных условиях — в специально оборудованных помещениях официального сервисного центра АВТОПРЕСТУС.
Хранение резины сроком 6 месяцев при проведении весеннего шиномонтажа: 3200 рублей за комплект.
Запишитесь на сервис прямо сейчас: +7 (495) 232-23-32.
АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Тел. : +7 (495) 232-23-32  Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17  http://autoprestus.ru/
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