Председатель Совета ветеранов №1 района Косино-Ухтомский выступила с отчетным докладом

В Доме культуры, который расположен по ул. Большая Косинская, 5, прошло отчетно-выборное собрание первичного Совета ветеранов №1. Мероприятие состоялось 23 марта.

Перед началом собрания все присутствующие увидели концерт. Педагогический коллектив и воспитанники школы № 2031 показали свои вокальные способности и умение декламировать стихотворения.

Затем была утверждена повестка собрания и установлен регламент. После этого, Нина Салова, которая является председателем Совета ветеранов №1 района Косино-Ухтомский, выступила с докладом. В нем были освещены результаты работы за два года. Председатель отметила, что Совет ветеранов № 1 — самый многочисленный в районе. В нем состоит более одной тысячи человек. Также собравшиеся были проинформированы о работе комиссий. В свою очередь, председатели комиссий рассказали подробно о проведенных акциях и мероприятиях. В итоге, работа Совета №1 была признана удовлетворительной.