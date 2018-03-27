Ещё
Председатель Совета ветеранов №1 района Косино-Ухтомский выступила с отчетным докладом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель Совета ветеранов №1 района Косино-Ухтомский выступила с отчетным докладом 

Управа района Косино-Ухтомский 35 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Доме культуры, который расположен по ул. Большая Косинская, 5, прошло отчетно-выборное собрание первичного Совета ветеранов №1. Мероприятие состоялось 23 марта.
Перед началом собрания все присутствующие увидели концерт. Педагогический коллектив и воспитанники школы № 2031 показали свои вокальные способности и умение декламировать стихотворения.
Затем была утверждена повестка собрания и установлен регламент. После этого, Нина Салова, которая является председателем Совета ветеранов №1 района Косино-Ухтомский, выступила с докладом. В нем были освещены результаты работы за два года. Председатель отметила, что Совет ветеранов № 1 — самый многочисленный в районе. В нем состоит более одной тысячи человек. Также собравшиеся были проинформированы о работе комиссий. В свою очередь, председатели комиссий рассказали подробно о проведенных акциях и мероприятиях. В итоге, работа Совета №1 была признана удовлетворительной.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В префектуре ВАО вручили награды по итогам работы за 2017 год Творить добро под силу каждому Глава управы района Косино-Ухтомский проведет встречу с населением 18 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД57
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»741
Витас арестован36
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову235
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева233
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение