Ульяновские школьники с осени начнут изучать развитие предпринимательства и инновации

Сергей Морозов. УЛЬЯНОВСК , 27 марта. / ТАСС /. Бизнес-уроки будут включены в обязательную школьную программу со следующего учебного года. Об этом сообщил во вторник журналистам после открытия регионального этапа всероссийского проекта для стартапов Open Innovations Startup Tour губернатор Ульяновской области

"Мы приняли решение с нового учебного года ввести обязательное образование, связанное с развитием предпринимательства и инновациями. Это образование будет начинаться с дошкольных учреждений, поскольку лидерские качества необходимо воспитывать с самого раннего возраста", — сказал он.

Морозов уточнил, что такие занятия позволят привить школьникам интерес к предпринимательству и в перспективе увеличить число бизнесменов. «Главная цель — добиться того, чтобы было как можно больше предпринимателей, которые умеют превращать знания в хорошие проекты и зарабатывать на этом, чтобы Ульяновская область получала дополнительные налоговые отчисления. Со своей стороны мы готовы создавать для развития таких проектов все необходимые условия, быть площадкой для развития разных стартапов», — подчеркнул губернатор.

Советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен поддерживает это направление. «Боюсь показаться идеалистом, но очень скоро большинством фабрик и заводов будут управлять роботы. И здесь любая страна или регион, любой человек должны найти для себя способ выжить, лучше за счет знаний», — считает он.