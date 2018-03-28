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Черногория объявила о высылке российского дипломата
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Черногория объявила о высылке российского дипломата 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Черногория решила высылать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери, передает РИА «Новости».
Новость дополняется.
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