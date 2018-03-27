6 листов, убедивших выслать российских послов

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика» В сети появилась презентация, которую получили представители иностранных посольств и на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. Данная презентация стала основанием для того, чтобы 14 стран ЕС приняли решение выслать российских послов. Наиболее интересен пятый слайд, на котором представлены события, которые расцениваются странами ЕС как атака. Парадоксально, что вместе с войной 2008 года и присоединением Крыма, Россию обвинили и в распространении вируса «NotPetya», от которого сильнее всего пострадали именно российские предприятия.

Страны, высылающие российских дипломатов

США — 60 дипломатовВеликобритания — 23 дипломатаУкраина — 13 дипломатовГермания — 4 дипломатаПольша — 4 дипломатаФранция — 4 дипломатаКанада — 4 дипломатаЛитва — 3 дипломатаЧехия — 3 дипломатаНидерланды — 2 дипломатаДания — 2 дипломатаИталия — 2 дипломатаАлбания — 2 дипломатаЛатвия — 1 дипломатЭстония — 1 дипломатХорватия — 1 дипломатРумыния — 1 дипломатВенгрия — 1 дипломатФинляндия — 1 дипломатШвеция — 1 дипломат Отравление Скрипаля является хорошим рычагом давления на Европу со стороны Британии и США по вопросу снятия санкций с России. Теперь можно быть уверенным, что санкции не снимут в обозримом будущем. Более того, данный инцидент может склонить страны Европы к тому, чтобы согласованно с США ввести запрет на покупку госдолга России. Нельзя не упомянуть про «Северный поток» и поставки энергоресурсов в Европу. США уже давно пытаются выбить Россию с европейского газового рынка, однако это не представляется возможным в текущей ситуации. Более того, ключевой игрок в ЕС — Германия — является основным потребителем российского газа, что не может не вызывать раздражения у Лондона. Организация политического убийства, в ходе которого пострадали мирные граждане, — это повод, с помощью которого можно добиваться от Берлина сокращения экономических связей с Россией. Стоит отметить, что уже не впервые разыгрывается подобный сценарий в отношении России. Британия и ранее обвиняла Кремль в «боевых атаках», к которым, как позже выяснялось, Россия не имела никакого отношения. Этот момент хорошо проиллюстрирован в записях Фридриха Энгельса «Императорские русские действительные тайные динамитные советники»: Русская дипломатия постоянно имеет в своем распоряжении всякого рода агентов, в том числе и таких, услугами которых пользуются для всяких подлостей и от которых затем отрекаются. У меня, следовательно, пока что нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 г. — дело рук России. Возможно, что динамит подложили ирландские руки, но более чем вероятно, что их направляли русская голова и русские деньги… С тех пор как выяснилось, что кроме официальной России никто не заинтересован в успехе этих подвигов, вопрос идет только о том, кто из этих господ является невольным и кто добровольным, платным агентом русского царизма… Впоследствии каких-либо доказательств связи между Россией и ирландскими террористами не было найдено, однако они и не были нужны, достаточно было обвинений. Аналогичная ситуация развивается вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Британские чиновники заявляют, что мир, включая ЕС, должен показать России, что первое использование нервно-паралитического вещества на европейской территории со времен Второй мировой войны не останется безнаказанным. Но пока никто не представил доказательств, которые бы смогли убедить весь мир в том, что именно российские агенты причастны к убийству Скрипаля.