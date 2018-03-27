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Почти 3 тыс. магазинов в РФ проверили на наличие алкогольных энергетиков с начала года
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Почти 3 тыс. магазинов в РФ проверили на наличие алкогольных энергетиков с начала года 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Почти 3 тыс. торговых точек по всей России было проверено на наличие алкогольных энергетиков с начала 2018 г. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Когда алкоэнергетики уйдут с прилавков магазинов?» сообщил председатель координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов.
«Мы проверили 2 тыс. 835 торговых точек в 83 субъектах. Практически каждый десятый продолжает продажу алкогольных энергетиков, несмотря на то, что их продажа запрещена с 1 января 2018 г.», — сказал Д. Давыдов.
По его словам, несмотря на принятие закона, в нем до сих пор существует лазейка, которая позволяет его нарушать.
«Теперь изменена формулировка названия алкогольных энергетических напитков, они теперь называются пивными напитками, в составе есть тоже изменения, которые требуют определенного исследования, но факт, что они продолжают продаваться. До сих пор есть лазейка в законе, позволяющая продавать алкогольные энергетики. Роспотребнадзор должен был принять подзаконный акт с перечнем запрещающих напитков (алкогольных энергетиков — прим. Агентства «Москва»), пока его нет», — пояснил Д. Давыдов.
Уточняется, что наиболее худшие показатели по регионам в ходе мониторинга выявлены в Саратовской, Московской, Волгоградской областях и республике Саха — Якутия.
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