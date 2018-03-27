Как вырастить гейхеру из семян

Гейхера легко размножается семенами, однако в большинстве случаев при семенном размножении она теряет сортовые особенности. И все же в продаже изредка встречаются семена гейхер. Это либо смесь семян, собранных с различных растений, в том числе и сортовых, либо это семена дикоросов.

Гейхера 'Palace Purple'. Именно ее семена чаще всего встречаются в продаже

Наибольшее распространение в продаже семенами получил широко известный и очень популярный сорт гейхеры волосистой (H. villosa) ‘Palace Purple’, названный «многолетником года» в 1991 году. Его до недавнего времени относили к гейхере мелкоцветковой, но после микроскопического исследования семенных оболочек растения селекционеры пришли к выводу, что это сорт гейхеры волосистой. Часто сеянцы этого сорта отличаются интенсивностью окраски листвы, но отбирая самые яркие из них, можно вырастить очень красивые экземпляры с кленообразными листьями пурпурно-бронзового или черно-коричневого цвета с металлическим отблеском. Такие эффектные культивары способны украсить любой сад, и часто цветоводы высаживают сеянцы этого сорта бордюром вдоль дорожек или обрамляют ими цветочные композиции.

Гейхера 'Dale's Strain' ('Silver Selection')

Семена менее известного сорта гейхеры американской с коммерческим названием ‘Dale's Strain’ (фото 3) тоже можно встретить на наших прилавках. Сорт ценится за серебристые листья с ажурным зеленым жилкованием, о чем говорит перевод его первоначального названия ‘Silver Selection’ — «серебряный выбор». Он был получен тщательнейшим отбором экземпляров с наиболее ярко выраженными серебристыми листьями из числа дикорастущих растений. Некоторые сорта гейхеры кроваво-красной (H. sanguinea), например ‘Leuchtkafer’, ‘White Cloud’, ‘Sioux Falls’, которые ценятся за яркое и обильное цветение, обладают высоким процентом однородности сеянцев по окраске цветков. Но в продаже встречаются пока редко.

На фото — выращенные из семян гейхера кроваво-красная (Н.sanguinea); гейхеры 'Emperors New Clothes'

В течение последних нескольких лет семена гейхеры под названием ‘Emperors New Clothes’ ('Новое платье короля') пользуются неизменным успехом у цветоводов. Как правило, сеянцы под таким забавным названием различаются по окраске сильно волнистой листвы. Она может быть и светло-зеленой, и коричневато-пурпурной, и темно-вишневой, и охристо-изумрудной. Эти гейхеры быстро нарастают и отличаются хорошей зимостойкостью и обильным цветением.

Нюансы и особенности семенного размножения гейхеры

Как правило, гейхеры-сеянцы при дальнейшем выращивании отличаются отменным здоровьем и неприхотливостью, потому что являются районированными. Это качество особенно привлекательно для цветоводов-любителей, для которых чистосортность гейхеры — не первостепенный фактор. Семена гейхеры черного цвета, похожи на семена мака, но гораздо мельче. Полученные из них сеянцы достаточно сильно отличаются по расцветке и форме листвы и цветков от материнского растения. Проведенные опыты показали, что из 5000 сеянцев гейхер всего лишь 1–2 экземпляра полностью отвечали всем сортовым особенностям культивара, от которого были взяты семена для эксперимента. Поэтому сортовые гейхеры целесообразно размножать вегетативным способом.

Семена гейхеры

Если вы решили заняться выращиванием гейхер из собственных семян, например, с селекционными целями, следует знать, что они теряют свою жизнеспособность в течение 6 месяцев после сбора. Металлизированная изнутри фольгой вакуумная упаковка, применяемая при промышленном производстве, продлевает срок хранения. В холодильнике при температуре +4 градуса также продлевается срок хранения свежесобранных семян. Различные сорта и виды гейхер цветут в разные сроки, и поэтому семена собирают по мере их созревания. К сожалению, не все гейхеры в наших климатических условиях могут полноценно завязывать семена. К тому же, на их вызревание растение тратит столько сил, что почки возобновления закладываются позднее и бывают слабыми, а это приводит к уменьшению срока жизни растения и плохой зимовке. Уменьшить ущерб можно, если оставлять лишь несколько самых первых цветоносов, остальные удалять. Как только большая часть цветков в соцветии завянет, а семянки побуреют и начнется массовое созревание семян, цветоносы срезают и просушивают в бумажных пакетах в сухом теплом помещении до тех пор, пока семена не начнут свободно высыпаться из семенных коробочек.

Цветоносы с созревшими семенами срезают и просушивают

Семена гейхеры не нуждаются в какой-либо специальной обработке или стратификации, их можно высевать под зиму, когда установятся отрицательные температуры, и земля немного промерзнет. Часто это бывает в конце октября — начале ноября. Обычно семена сеют в специальные небольшие пластиковые контейнеры, которые прикапывают в землю или огораживают место с помощью, например, срезанной невысокой пластиковой емкости без дна. Как правило, традиционного укрытия на зиму из сухих листьев, мха, лапника и т.п. не делают, так как мельчайшие семена сеют поверхностно, и весной их можно нечаянно удалить с поверхности земли вместе с этим же укрытием.

Семена гейхеры можно сеять под зиму, используя пластиковые контейнеры без дна Оптимальные сроки посева купленных зимой семян — середина марта — начало апреля. Почва для посева должна быть нейтральной по кислотности, хорошо дренированной, желательно добавить в нее перлит (около 30%). Если есть необходимость, то земляной субстрат дезинфицируют. В домашних условиях его можно пропарить в духовке в течение часа или за 2-3 дня до посева увлажнить 0,2% раствором фундазола. Для посева лучше взять пластмассовую емкость с дренажными отверстиями и бортиками высотой не менее 4-5 см. Увлажните земляную смесь в посевной емкости до такой степени, чтобы она не была мокрой и имела рассыпчатую структуру. Если в ее составе не использовался перлит, то можно поверхность «припудрить» чистым прокаленным крупнозернистым песком слоем 2-3 мм. Семена сейте «вразброс», воспользовавшись для этой цели сложенным пополам листом бумаги, равномерно перемещая высыпающиеся семена взад-вперед вдоль всей ширины посевной емкости. Если семян мало, то лучше смешать их с песком и только потом сеять — таким образом легче добиться равномерного распределения семян по поверхности. После этого очень осторожно полейте посевы водой из разбрызгивателя туманообразной струей и накройте сверху стеклом или прозрачной пленкой. Поставьте посевы в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Дно емкости не должно быть холодным, как это часто бывает при содержании посевов на подоконнике, при необходимости подложите под него утепляющий материал. При комнатной температуре (+20…+22 градуса) гейхеры прорастают через 2-3 недели. После появления всходов стекло или пленку в течение нескольких дней нужно на некоторое время открывать для проветривания, затем убрать вовсе. Следите за тем, чтобы субстрат не пересыхал, но и не был переувлажнен. Полив осуществляйте осторожно, можно это делать через поддон.

Сеянцы гейхеры в июле в саду

Пикируют сеянцы в стадии 3-4 настоящих листочков. Подросшие растения закаливают и высаживают в открытый грунт в июне, где они, как правило, быстро и без проблем адаптируются и к концу сезона уже имеют полноценные розетки, способные перезимовать без укрытия. Лишь с целью задержания снега можно положить несколько веток елового лапника сверху на молодые гейхеры. Иногда гейхеры в условиях Подмосковья дают самосев. Обычно «малыши» появляются в июне-июле недалеко от родительского растения.

Гейхеры могут давать самосев

Свои индивидуальные особенности (окраска листвы, габитус, цветение, неприхотливость и т.д.) сеянцы проявляют на 2-3 год жизни. Как коллекционер, хочу напомнить: такие гейхеры не являются чистосортными, поэтому во избежание недоразумений и путаницы не стоит присваивать сеянцам названия сортов родительских растений. Наталья Константинова, фото автора Возможно, вас также заинтересуют публикации:

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