Ещё
«Чайная ночь»: техно вечеринка пройдет в Нижполиграфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чайная ночь»: техно вечеринка пройдет в Нижполиграфе 

Собака 40 минут назад
Фото: Собака
В пятницу 30 марта в Нижполиграфе ожидается атмосфера techno house вечеринки, волны качественного звука от компании Dynacord и море традиционного китайского чая. Об этом пишут организаторы мероприятия.
Чайные мастера всю ночь будут угощать гостей сладкими комплиментами и ароматными чаями.
Сыграют музыканты из Москвы и города Усинска, Северного края России:
Nick Zory — 23:00 Alexander Ikonnikov — 01:00 Farid Odilbekov b2b Kolhida — 03:00  Адрес: Варварская 32, старый Нижполиграф, 2 этаж
Начало в 23:00  Билеты можно приобрести заранее, по предпродаже — 500 рублей, или на входе — 700.
Подробности — в группе организаторов.
Собака: последние новости
На Дворцовой площади появился мемориал в память жертв трагедии в Кемерово Суд разрешил строительство ЖК в скверах на Петроградском районе Преподаватели НГУ сошлись в рэп-баттле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД57
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»741
Витас арестован36
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову235
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева233
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение