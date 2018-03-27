«Чайная ночь»: техно вечеринка пройдет в Нижполиграфе

В пятницу 30 марта в Нижполиграфе ожидается атмосфера techno house вечеринки, волны качественного звука от компании Dynacord и море традиционного китайского чая. Об этом пишут организаторы мероприятия.

Чайные мастера всю ночь будут угощать гостей сладкими комплиментами и ароматными чаями.

Nick Zory — 23:00 Alexander Ikonnikov — 01:00 Farid Odilbekov b2b Kolhida — 03:00 Адрес: Варварская 32, старый Нижполиграф, 2 этаж

Начало в 23:00 Билеты можно приобрести заранее, по предпродаже — 500 рублей, или на входе — 700.

Подробности — в группе организаторов.