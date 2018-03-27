Segway MiniLITE: теперь Segway подходит и для детей

Хоть погода и не намекает на скорый приход потепления, морозы отступают неохотно, а снег даже не думает таять, весна все равно приближается. В связи с этим стоит задуматься о средстве передвижения и развлечении на весенне-летний сезон. И ведь это может быть одно и то же устройство.

В народе говорят: «Готовь сани летом», а мы совместно с нашими друзьями из магазина lamobile решили переиначить эту поговорку и изучить поподробнее новый Segway зимой, чтобы летом было на чем покататься.

Новинка выполнена в знакомом нашим читателям формате. Мы уже рассказывали про Ninebot Mini Pro и Xiaomi Mijia Ninebot Mini Plus. Эти аппараты были простыми в управлении, хоть и приходилось к ним немного привыкнуть, особенно на улице на скорости, близкой к максимальной. Но тем не менее свои положительные эмоции они подарить способны, и мы до сих пор иногда катаемся на них по студии, чтобы расслабиться.

Что нового в Segway miniLITE

Основным внешним отличием модели от предыдущих является отсутствие плавника и иных дополнительных конструкций в средней части. Благодаря этому места для ног становится больше, а дизайн становится более минималистичным. Раньше в этой области находились светодиодные индикаторы и кнопка включения, а сейчас они перенесены в основание.

Кроме перемещения некоторых элементов, от части остальных вообще было решено отказаться. Теперь под резиновыми площадками для ног нет датчиков, которые определяют наличие на них человека. С одной стороны, это выглядит как удешевление конструкции, но это ощущение обманчиво. Датчики убрали для того, чтобы на нем могли ездить дети от шести лет, а не только человек с весом более 20 килограмм. В старых моделях с этим были проблемы. Устройство не понимало, что на нем стоит ребенок, и на ходу его можно было отключить либо перевести в ручное управление.

Максимальная скорость Segway miniLITE составляет 16 км/ч после прохождения обучения и обкатки, составляющей один километр. Пока эти условия не выполнены, максимальная скорость будет ограничена из соображений безопасности.

На одном заряде можно проехать 18 км, а на полную зарядку потребуется всего три часа. Этого вполне достаточно даже для того, чтобы каждый день добираться на этом виде транспорта до работы. Многие наши подписчики в предыдущих обзорах подтвердили, что делают так и им это очень нравится.

Вес устройства стал меньше и составляет теперь всего 12 килограмм. Правда ограничение по весу составляет всего 80 килограмм. Это меньше, чем, например, в Ninebot Mini Pro.

Мощность моторов составляет 350 ВТ на каждое колесо. Этого вполне достаточно, чтобы преодолеть небольшой подъем или спокойно переехать через лежачего полицейского. А в небольшой дождь очень пригодится защита от воды по стандарту ip54.

Особенно порадовало то, что, в отличие от нашего Ninebot Mini Pro, в конструкции Segway предусмотрена ручка, позволяющая комфортно его переносить. Теперь в коленном упоре, венчающем штангу, есть две ручки, которые и нужны для комфортного переноса через крупные препятствия.

Управление

Кто ездил на подобном транспорте, прекрасно знает, как он управляется. Для начала движения достаточно наклониться в сторону планируемого движения, и моторы подберут необходимое ускорение, чтобы компенсировать этот наклон. Для поворота надо коленями наклонить центральную штангу в сторону планируемого поворота или разворота.

Штанга невысокая и не имеет возможности регулировки по высоте, как и в обычной модели Ninebot Mini, но при этом настроена она достаточно мягко и позволяет комфортно пользоваться этим средством передвижения даже детям и людям невысокого роста.

Для детей Segway будет особенно приятен, так как он легок в управлении и при этом имеет не только встроенную систему подготовки к катанию, но и при подключении к специальному приложению позволяет ограничить максимальную скорость движения. Кроме ограничения скорости, приложение позволяет настроить тип подсветки в задней части, посмотреть статистику катания и заблокировать устройство для того, чтобы его не украли.

Подсветка может не только мигать или гореть постоянным светом, но и отображать маневры, как на автомобиле. При торможении она загорится красным светом, а при повороте будет мигать желтым с той стороны, куда происходит поворот.

В чем главный плюс?

Одним из самых важных отличий Segway miniLITE от предыдущих версий будет то, что он официально продается в России и имеет годовую гарантию от производителя. Это немаловажно, учитывая стоимость аппарата, составляющую 23 000 рублей. Хотя это не так много на фоне аналогов от «no name»-брендов, которые просят не намного меньше, но при этом предлагают продукт существенно более низкого качества.

Существует два простых способа убедиться в том, что вы покупаете оригинальный Ninebot miniLITE. Можно проверить серийный номер (IMEI) устройства по этой ссылке. Также можно скачать официальное приложение Segway-Ninebot из App Store или Google Play и попытаться подключиться к устройству. Если соединение установится, то MiniLITE действительно сделан на заводе Ninebot.

Купить Segway miniLITE можно в магазине lamobile, про который мы уже не раз рассказывали, но при этом продолжаем это делать, так как у них всегда можно найти качественные аксессуары по невысокой цене.

Купить Segway miniLITE