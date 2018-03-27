Звездные неучи: кто из знаменитостей не закончил школу

В 16 лет Рианна получила заманчивое предложение о сотрудничестве от Джей Зи и ни секунды не думая приняла его. Ради карьеры ей пришлось бросить школу, и она совсем не жалеет об этом. А вот одноклассники наверняка кусают локти и завидуют своей школьной подруге. Мы, кстати, тоже.

У нашего любимчика Райана Гослинга не то, чтобы нет актерского образования, он и школу-то толком не закончил. В 12 лет Райан начал тусоваться с Джастином Тимберлейком Бритни Спирс (тоже, кстати, героиней этой подборки) и Кристиной Агилерой. Сами понимаете, с такими друзьями было не до уроков. Вместе они снимались в шоу «Клуб Микки-Мауса», который и стал первой ступенькой к славе.

Бритни Спирс

О том, что у Бритни серьезные пробелы в образовании, поклонники давно в курсе. Певица не раз попадала в неловкие ситуации, отвечая на вопросы журналистов. Так, например, проживая в США , она до сих пор думает, что Канада находится за океаном, а Лондон и Англия — это разные… СТРАНЫ!

У Джима Керри было трудное детство. Он вырос в небольшой семье, где средств к существованию катастрофически не хватало. Чтобы помочь родным, Джим бросил школу и начал работать уборщиком. Но мечту об актерстве он не оставлял и со временем, шаг за шагом, пришел к ее осуществлению. Сейчас он — один из самых любимых и самых народных актеров (у которых, к сожалению, пока нет «Оскара»).

Биография Джонни Деппа — отличный пример того, что даже десять дипломов не помогут добиться успеха, если у вас нет таланта. В юности Депп был настоящим плохишом: с ранних лет он пил, курил и ругался матом.

В 15 его выгнали из школы, и парень решил посвятить себя творчеству. Джонни играл в рок-группе, когда произошла судьбоносная встреча с Николасом Кейджем. Именно Кейдж посоветовал Деппу бросить музыку и пройти пробы в «Кошмар на улице Вязов». Ну, а дальше вы и сами все знаете.