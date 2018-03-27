Ещё
Сантехник упал с крыши во время сбивания сосулек в Выксе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сантехник упал с крыши во время сбивания сосулек в Выксе 

Vgoroden.ru 42 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Сантехник выксунского филиала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» упал с крыши здания во время чистки от сосулек и наледи, сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 23 марта в 8.45. После падения 56-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы костей и ушибы. Его доставили в Выксунскую центральную районную больницу, но врачи не смогли спасти его. И вскоре мужчины скончался.
Сотрудники Государственной инспекции труда проводят проверку соблюдения норм охраны труда, выясняют были ли у погибшего сантехника средства индивидуальной защиты, а также мог ли он работать на высоте.
Напомним, опасные сосульки обнаружили на крышах 800 домов в Нижегородской области.
Vgoroden.ru: последние новости
Названы победившие в рейтинговом голосовании территории Нижнего Новгорода Нижегородца арестовали за изнасилование школьницы на вечеринке Саровские школьники поедут в Москву на программу «Сто к одному»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД57
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»741
Витас арестован36
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову235
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева233
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение