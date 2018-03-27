Сантехник упал с крыши во время сбивания сосулек в Выксе

Сантехник выксунского филиала Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» упал с крыши здания во время чистки от сосулек и наледи, сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 23 марта в 8.45. После падения 56-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы костей и ушибы. Его доставили в Выксунскую центральную районную больницу, но врачи не смогли спасти его. И вскоре мужчины скончался.

Сотрудники Государственной инспекции труда проводят проверку соблюдения норм охраны труда, выясняют были ли у погибшего сантехника средства индивидуальной защиты, а также мог ли он работать на высоте.