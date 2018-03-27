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Мария Ивакова признала зависимость
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Мария Ивакова признала зависимость 

Russianshowbiz.info 43 минуты назад
Телеведущая и актриса Мария Ивакова опубликовала в Инстаграме фото с красивыми туфлями и призналась в том, что старается не покупать новую обувь.
"Но скоро весна и чувствую, что пополнение неминуемо", — призналась девушка. Она отметила, что многие женщины живут по принципу «новый сезон — новые туфли», поэтому специально для них раскрыла секрет выгодного шопинга — использование специальных предложений, которые дают определенные обувные магазины в связке с компаниями, обслуживающими пластиковые карты.
"Ну, а если вы все же решили покончить с потребительским инстинктом, сообщите этот лайфхак вашему мужчине", — отметила телеведущая.
Мария Ивакова — лицо проекта «Орел и решка», никогда не скрывает свою любовь к моде и шопингу, однако, в некоторых интервью девушка отмечала, что пытается побороть «зависимость» от покупок и старается разумно ограничивать себя от необоснованных трат.
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