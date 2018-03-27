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Численность чиновников вновь сократят в Удмуртии
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Численность чиновников вновь сократят в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют сократить количество чиновников. Как сообщил журналистам во вторник, 27 марта, председатель правительства Удмуртской Республики, сокращение штата станет один из шагов по повышению эффективности органов исполнительной власти.
«Мы создали аналитическую группу, которая рассматривает каждое ведомство, каждую сферу, каждое направление в зависимости от полномочий в зависимости от количества сотрудников, помещений. После того, как мы всё взвесим, после того как мы проанализируем возможности дальнейшего трудоустройства сокращенных сотрудников, после этого мы будем анонсировать и потом уже принимать решения», — сообщил глава кабмина.
Напомним, что в 2017 году в Удмуртии анонсировали сокращение 10% или более 200 государственных гражданских служащих.
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