В центре «Доверие» на Талдомской 31 марта проведут консультации для будущих опекунов

В центре содействия семейному воспитанию «Доверие» на Талдомской улице 31 марта состоится «День аиста». В рамках мероприятия будут организованы мастер-классы и консультации, а также пройдет концерт от учеников студий дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы приглашаем кандидатов в замещающие семьи, опекунов (попечителей), граждан, желающих принять детей в свою семью, и всех, кто хочет с нами дружить, провести этот день с нами. В программе — познавательная экскурсия по центру, творческие мастер-классы в студиях дополнительного образования. Воспитанники студий подготовили для наших гостей яркий концерт», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Регистрация гостей начнется в 10.00. Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» находится по адресу ул. Талдомская, д. 4. (то)