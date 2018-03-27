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Москва точно нанесет ответный удар
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Москва точно нанесет ответный удар 

ИноСМИ 46 минут назад
Фото: ИноСМИ
Финляндия присоединилась к общему фронту 14 стран Евросоюза — она высылает одного российского дипломата в качестве ответного шага на отравление нервно-паралитическим газом в Солсбери, в котором подозревается Россия. Это серьезное решение, и оно свидетельствует о том, что Финляндия не может избежать участия в ответных действиях Запада. Нужно присоединиться, даже несмотря на то, что у Финляндии есть общая граница с Россией протяженностью более тысячи километров, и двусторонние отношения с восточным соседом финнам следует поддерживать в хорошем состоянии.
В любой ситуации.
Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) хочет быть посредником между Востоком и Западом. Однако Финляндия не постеснялась присоединиться к санкциям Запада после того, как Россия незаконно оккупировала Крым. Россияне часто критикуют Финляндию в неофициальных беседах за слепое повиновение ЕС в вопросах санкций. На это президент Ниинистё отвечает, что речь идет совсем о другом: Финляндия не просто присоединяется, а является непосредственным участником этих действий.
Внешнеполитическое руководство Финляндии должно оценивать последствия, в том числе — своего недавнего решения. Высылка дипломата — не самый легкий для Финляндии шаг, особенно с учетом того, что Россия на него точно ответит. В нынешней ситуации Финляндия не стала дожидаться итогов расследования и выявления виновного, то есть юридического заключения. Россия, которая оспаривает свою причастность к произошедшему, требовала именно этих доказательств.
Очевидно, что общение с Россией усложнится, и внешнеполитическое руководство Финляндии, судя по всему, к этому готово.
Однако Финляндии, тем не менее, важно быть в лагере Запада.
И в этом вопросе тоже.
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