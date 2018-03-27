РФПИ и Совет Федерации займутся улучшением инвестклимата в регионах России

По его словам, Совет Федерации и РФПИ сфокусируют свою работу на идентификации и последующей реализации приоритетных инвестиционных проектов, поддержке региональных властей в формировании благоприятного инвестиционного климата и привлечении прямых иностранных инвестиций.

"Усиление работы над привлечением инвестиций является очень важным аспектом перехода от устойчивого экономического развития к прорывному росту. Учитывая, что потенциал этого роста во многом сосредоточен в российских регионах, особенно важно сконцентрироваться на улучшении инвестиционного климата на местах, налаживании диалога между местными властями и бизнесом", — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ напомнил, что фонд уже ведет активную работу в этом направлении через специально созданный Центр по привлечению инвестиций в регионы РФ, в рамках которого функционирует информационный портал Invest in Russia.