Венедиктов о траурных мероприятиях в Москве: «Нельзя делить сочувствие» 

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал москвичей «не делить скорбь»: с таким заявлением он выступил после того, как ряд общественных деятелей стал призывать жителей столицы игнорировать траурную акцию на Манежной площади, предложенную властями Москвы.
Нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие. В Москве сегодня пройдет акция в 19 на Пушкинской площади (кто хочет, пойдет туда). В Москве мэрия организовало место памяти на Манежной — с 17 часов сегодня и весь день завтра (кто хочет, пойдет туда). В Москве есть представительство Кемеровской области (кто хочет, пойдет туда). А будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть, цитирует Венедиктова сайт «Эха Москвы».
Ранее с подобным заявлением выступил и публицист Максим Кононенко: «Вижу как люди с тонкой душевной организацией начинают делить скорбь. Бывает правильная скорбь на Пушкинской, а бывает неправильная циничная и лицемерная на Манежной. Милые мои. Вам предложили ЕЩЕ одно место. Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ. Пушкинская своим чередом, а Манежная — своим».
Сегодня по стране траурных мероприятий уже под два десятка запланировано. Каждый пусть приходит туда, куда посчитает нужным. Важно же не то, куда вы придете. А то, что вы придете. Кто-то придет на Пушкинскую, добавил публицист.