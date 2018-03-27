Венедиктов о траурных мероприятиях в Москве: «Нельзя делить сочувствие»

Нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие. В Москве сегодня пройдет акция в 19 на Пушкинской площади (кто хочет, пойдет туда). В Москве мэрия организовало место памяти на Манежной — с 17 часов сегодня и весь день завтра (кто хочет, пойдет туда). В Москве есть представительство Кемеровской области (кто хочет, пойдет туда). А будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть, цитирует Венедиктова сайт «Эха Москвы».

Ранее с подобным заявлением выступил и публицист Максим Кононенко : «Вижу как люди с тонкой душевной организацией начинают делить скорбь. Бывает правильная скорбь на Пушкинской, а бывает неправильная циничная и лицемерная на Манежной. Милые мои. Вам предложили ЕЩЕ одно место. Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ. Пушкинская своим чередом, а Манежная — своим».

Сегодня по стране траурных мероприятий уже под два десятка запланировано. Каждый пусть приходит туда, куда посчитает нужным. Важно же не то, куда вы придете. А то, что вы придете. Кто-то придет на Пушкинскую, добавил публицист.