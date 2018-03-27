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«Это очередной привет всем стартаперам». Суд закрыл кальянную в Нижегородском районе на 50 суток
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«Это очередной привет всем стартаперам». Суд закрыл кальянную в Нижегородском районе на 50 суток 

nn.ru 45 минут назад
Фото: nn.ru
Судом по материалам управления Роспотребнадзора по Нижегородской области приостановлена деятельность кальянной «Prosto Mesto» на улице Красносельской. Санитарные врачи устроили проверку заведения после жалоб жителей. В итоге выяснилось, что в кальянной нет вентиляционной шахты.
После этого было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6. КоАП РФ, которое было направлено в Нижегородский районный суд. 19 марта 2018 года суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и приостановил деятельность заведения на срок 50 суток. Решение вступило в законную силу.
При этом в группе заведения в соцести «Вконтакте» информации о каком-либо закрытии нет. Еще вчера они зазывали к себе посетителей акциями. По указанному телефону никто не отвечает. Корреспондент NN.RU попытался связаться с владельцем кальянной через соцсети, но ответа пока не последовало.
Нижегородцы обсуждают ситуацию в соцсетях.
— Другими словами, это очередной привет всем стартаперам и тем, кто открывает заведения в необорудованных помещениях, — поделился мнением в группе «Едакция» в Facebook Юрий Попов.
— Думаю, в их случае, формулировка будет не приостановлена деятельность, а закрыто, — написал Николай Романов.
— Все кальянные нужно прикрыть, там дети несовершеннолетние сидят! — высказалась Оля Новикова.
— Письмо письмом, но все работает в штатном режиме по моим сведениям. Или они сами ещё не знают, — написал Слава Власов.
— Ну они сейчас начнут хамить 100%, будут дальше работать наверняка, пока их не опечатают, — посчитал Alexander Frukht.
— Приставы уже извещены, — сообщила Екатерина Иконникова.
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