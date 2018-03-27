Белгородцев приглашают поучаствовать в любительском авторалли

Ежегодное ралли 3-й категории БГТУ им. В. Г. Шухова в четвёртый раз будет проводиться 14 апреля. Ралли является не классифицируемым традиционным лично-командным автомобильным спортивным соревнованием (любительское ралли).

Цели и задачи соревнования: популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их к занятию автомобильным спортом, совершенствование навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях, пропаганда Правил дорожного движения, привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта как форме проведения досуга и пропаганда здорового образа жизни.

Мероприятие будет включать следующие этапы: административная проверка, техническая инспекция, брифинг, торжественное открытие, заезды экипажей, публикация предварительных и итоговых результатов, награждение.

Участвовать в соревнованиях могут все желающие автомобилисты-любители, достигшие совершеннолетнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории «B». Водители, принимающие участие в данном соревновании, делятся на следующие зачётные группы: «абсолютный зачет» (для всех желающих), «студенты и выпускники „Технолога“.

К участию в мероприятии допускаются легковые автомобили, имеющие государственную регистрацию, соответствующие требованиям ПДД и прошедшие техническую инспекцию, с обязательным полисом ОСАГО.

Каждый участник получит стартовый номер, информационный бюллетень на бумажном носителе –дорожную карту и наклейки мероприятия.

Прием заявок идёт с 16 марта по 12 апреля по Е-mail: avtosport-bstu@yandex.ru, rallybstu@mail.ru. Окончание приёма предварительных заявок — 11 апреля 2018 года. Административная проверка состоится 11 апреля 2018 года с 18:00 до 20:00.

Публикация списка заявленных участников, ведомости явки на техническую инспекцию состоится 13 апреля.