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Витасу дали срок за пальбу в Барвихе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Витасу дали срок за пальбу в Барвихе 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
На прошлой неделе артист не на шутку перепугал соседей в Барвихе. Витас, находясь в нетрезвом виде, устроил стрельбу возле своего загородного дома. И хотя стрелял он холостыми, наказание будет отбывать вполне реальное. Певцу дали срок и забрали под стражу прямо в зале суда.
Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию. Витас, который был сильно пьян, дверь не открыл. Полицейским пришлось ее выломать. После звезду транспортировали в участок для дачи показаний.
Как сообщается, прокурор добился того, чтобы Витаса приговорили к семи суткам административного ареста. Ранее предполагалось, что певец отделается штрафом в 500 рублей за мелкое хулиганство.
Как сообщил адвокат певца Сергей Жорин телеграмм-каналу Super, административный арест — ожидаемое решение суда. «Изначально его оштрафовали на 500 рублей, после чего последовало множество критических публикаций, говорили, что он легко отделался. Очевидно, что это повлияло на то, чтобы постановление было отменено и дело направлено на рассмотрение в суд. Учитывая то обстоятельство, что Виталий признал вину, он раскаивается и понимает, что это неправильно, он с этим постановлением согласен и будет отбывать наказание».
В мае 2013 года Витас также оказался фигурантом громкого скандала. Будучи за рулем авто в нетрезвом состоянии, артист сбил девушку на велосипеде и угрожал ей оружием.
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