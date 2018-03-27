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Витаса упекли за решетку за пальбу по воронам
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Витаса упекли за решетку за пальбу по воронам 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виталий Грачев, выступающий под сценическим псевдонимом Витас, не смог отделаться штрафом за пьяную пальбу в своем загородном коттедже на Рублевке. Согласно решению суда, певцу все-таки не удалось миновать тюремного срока: суд вынес решение о семи сутках административного ареста.
Согласно гильзам, которые собрала полиция на месте «полигона», Витас выстрелил 45 раз. Кроме этого, на месте стрельбища следователи нашли 4 патрона и сигнальный пистолет.
Ранее певец заплатил штраф в 500 рублей за нарушение спокойствия, но прокуратуру такой расклад не устроил. В результате этот приговор был отменен и заменен на семидневное пребывание в СИЗО, куда Витас и отправился прямо после судебного заседания.
Примечательно, что певец, объясняя свою оголтелую стрельбу утверждал, что «палил по воронам». При этом продюсер артиста в интервью НТВ выдвинул свою версию событий: якобы Витас так бурно отреагировал на то, что в Китае, где он пользуется бешенной популярностью, в его честь сделали восковую фигуру.
Однако соседи Витаса не разделили его радость и вызвали полицию решив, что тот палит из боевого оружия. Кроме этого, они утверждают, что певец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения или даже под действием запрещенных веществ. Более того, прибывшим оперативникам пришлось выламывать дверь, после того как певец заперся у себя дома, пишет сайт Dni.Ru.
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