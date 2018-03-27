Аксенов счел недостаточной помощь родным погибших при падении лифта в Крыму

Ранее мэрия Симферополя выделила родным погибших помощь в размере 200 тысяч рублей, пояснив, что это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города.

"Такие суммы недостаточны. Понятно, что никакими деньгами жизнь близких никто не компенсирует, но хотя бы помочь. До миллиона рублей в таких случаях должны выплачивать. Порядок мы изменим, но нельзя впредь допускать таких случаев. Родственники просят земельный участок или что-то в связи с невозможностью, с точки зрения состояния духа, находиться в этой квартире. Сейчас занимаемся этим вопросом. Еще решения нет, но будем помогать, в беде не оставим", — сказал Аксенов журналистам.

При этом Аксенов подчеркнул, что уже дополнительно оказал помощь семье из своих личных средств.

Инцидент произошел в начале марта в одном из подъездов дома 81 по улице Балаклавской в Симферополе. При падении лифта погибли женщина и ее шестимесячный сын. У нее остались муж и двое несовершеннолетних детей.