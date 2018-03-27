Ямальцы раскупили уже более 400 билетов на паромы в Приобье

Онлайн-продажа билетов на самый популярный у северян маршрут Салехард — Приобье набирает обороты.

Так, с 17 февраля в Югру и обратно АО «Аганречтранс» реализовал уже более 220 билетов. Причем на самый первый паром «Победа-1», выходящий по расписанию из окружной столицы в 20 часов 27 мая, уже нет мест. Об этом «Красному Северу» рассказала Анна Чупрова, начальник подразделения «Тюменского центрального агентства воздушных сообщений» (ТЦАВС), через которое ведется онлайн-продажа.

— Ямальцы очень активно покупают билеты. К примеру, на первый паром все распродано, на 29 мая — из 44 билетов купили уже половину. И паром, идущий 1 июня из Салехарда, тоже весь занят. Кроме интернета, билеты приобретают и через кассы представительств в Салехарде и Лабытнанги , — отметила Анна Чупрова.

«Аганречтранс» распределил навигацию с конца мая до середины октября. Правда, если ледоход задержится, то рейсы придется сдвигать, как это уже было в прошлом году. Однако право проезда сохранится за пассажирами.

Еще один перевозчик — Обь-Иртышское речное пароходство — в этом сезоне выведет на маршрут четыре парома. По словам главного специалиста отдела продаж компании Галины Ковалевой, на сегодняшний день продано уже более 200 билетов.

— Большинство раскупили через интернет, но также часть ямальцев пришли в кассу речного порта Салехарда, — сказала собеседница. — Первый рейс у нас намечен на 26 мая, но на него берут слабо, видимо боятся, что ледоход не пройдет. А вот на 28 и 30 мая — полный аншлаг.

Также в пароходстве рассказали, что установили на каждом судне GPS-трекеры. С их помощью любой человек сможет отследить движение парома по виртуальной карте, размещенной на сайте предприятия.