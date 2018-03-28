В Прикамье вводится весенние ограничение на движение большегрузов

Краевой Минтранс сообщил о весеннем ограничении в движении большегрузного транспорта. Ограничения на дорогах, расположенных в центральной и южной части региона будут введены с 9 апреля по 8 мая включительно; а на дорогах, расположенных в северной части края с 16 апреля по 15 мая.

На некоторые категории транспортных средств и грузов временные ограничения движения не распространяются. Например, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, перевозки продуктов питания, топлива, почтовых грузов, перевозки грузов для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

Также движение транспортных средств не запрещается при наличии специального разрешения, при компенсации вреда, наносимого транспортным средством автодорогам. Размер компенсации зависит от превышения значений допустимых массы и осевых нагрузок транспортного средства. Государственная услуга по выдаче специальных разрешений осуществляется Министерством транспорта Пермского края либо через МФЦ.

Следить за соблюдением ограничений будет система фотовидеофиксации и автоматического весогабаритного контроля.