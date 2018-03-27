Республиканское МЧС массово проверяет торговые центры Татарстана

Татарстане начались массовые проверки торговых центров инспекторами республиканского Госпожнадзора. Соответствующее предписание было выдано генеральной прокуратурой . Об этом сообщил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко, передает «Реальное время».

По словам Суржко, регулярные проверки ТРЦ осложняет действующий закон о защите прав юридических лиц, согласно которому, уполномоченным органам не разрешается проводить проверки малого бизнеса чаще, чем раз в три года.

«Они же хитрят, регистрируют объект как малый бизнес, и мы три года туда прийти не можем. Три года подходит — они его берут, называют не «Зимняя вишня», а «Весенняя вишня». Все, название сменили или собственника — и мы снова не можем три года туда прийти», — пояснил Суржко.

Между тем, после ситуации с ТЦ «Адмирал», по словам замминистра, в Татарастане таких проблем не наблюдается.

«После «Адмирала» порядок навели и люди понимают, что с этими вещами нельзя шутить. В Кемерово была действительно очень преступная халатность — как так, эвакуационные выходы закрыты», — сообщил Суржко.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в ряде регионов сообщили о проведении дополнительных проверок торгово-развлекательных центров.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что кемеровскую «Зимнюю вишню» запустили без согласования МЧС

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