«Справедливая Россия» предложила увеличить вдвое госрасходы на соцсферу

В федеральном бюджете на законодательном уровне следует закрепить норму о минимальном объёме расходов, которые должны направляться на области здравоохранения, образования и культуры.

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », отмечается, что в настоящее время, по версии законодателей, объём финансирования названных направлений находится на низком уровне.

Как отмечают авторы инициативы, на здравоохранение заложено только 3% от всех расходов федерального бюджета, на образование — 3,7%, а на культуру — менее 1%.

В этой связи в «Справедливой России» предложили увеличить финансирование указанных направлений развития не менее чем вдвое.

Так, на финансирование здравоохранения, как считают парламентарии, должно уходить не менее 7% расходов. Аналогичные расходы следует направлять на сферу образования.

Финансирование культуры при этом не должно находиться на уровне менее 3% от общего объёма госрасходов.

В случае поддержки инициативы, как указывают в партии, в федеральном бюджете будет достаточно средств не только на исполнение законопроекта, но и на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам, а также на увеличение зарплат бюджетникам.