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«Справедливая Россия» предложила увеличить вдвое госрасходы на соцсферу
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«Справедливая Россия» предложила увеличить вдвое госрасходы на соцсферу 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
В федеральном бюджете на законодательном уровне следует закрепить норму о минимальном объёме расходов, которые должны направляться на области здравоохранения, образования и культуры.
Соответствующий законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась «Парламентская газета», отмечается, что в настоящее время, по версии законодателей, объём финансирования названных направлений находится на низком уровне.
Как отмечают авторы инициативы, на здравоохранение заложено только 3% от всех расходов федерального бюджета, на образование — 3,7%, а на культуру — менее 1%.
В этой связи в «Справедливой России» предложили увеличить финансирование указанных направлений развития не менее чем вдвое.
Так, на финансирование здравоохранения, как считают парламентарии, должно уходить не менее 7% расходов. Аналогичные расходы следует направлять на сферу образования.
Финансирование культуры при этом не должно находиться на уровне менее 3% от общего объёма госрасходов.
В случае поддержки инициативы, как указывают в партии, в федеральном бюджете будет достаточно средств не только на исполнение законопроекта, но и на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам, а также на увеличение зарплат бюджетникам.
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