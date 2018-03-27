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Полтавенко пообещал увольнять чиновников за падение наледи с крыш в Петербурге
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Полтавенко пообещал увольнять чиновников за падение наледи с крыш в Петербурге 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Падение сосулек в районе, если это жилые (здания) или (они) принадлежат казне города — это увольнение руководителя ЖКС. Если управляющая компания, то соответствующие материалы ко мне и правоохранительным органам. Второе падение в том же районе — увольнение заместителя главы, курирующего вопросы ЖКХ, и главы жилинспекции. Третье падение — увольнение главы соответствующего района. Прошу это учесть. Каждое происшествие необходимо оценивать как чрезвычайное происшествие», — сказал губернатор.
На заседании правительства были озвучены результаты опросов горожан во всех районах города о качестве уборки от снега и льда дорог и тротуаров. В целом 43,7% опрошенных считают, что тротуары, которое также являются причиной травм в результате падений, убирают удовлетворительно, 28% — неудовлетворительно. В «старых» районах города, где тротуары узкие, количество отрицательных отзывов заметно выше.
«Мне это начинает не нравится. Скоро весна наступит, но со следующего года мы будем учитывать эффективность работы глав администраций, по оценке жителей и количеству негативных фактов», — отметил Полтавченко.
Напомним, что этой зимой в Петербурге, по данным СМИ, от падения наледи пострадали несколько десятков человек. В середине февраля, губернатор потребовал убрать сосульки «за три дня, но не помогло: после этого травмы получили еще несколько жителей города, а один погиб.
фото Trend/ Андрей Федоров
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