Самбисты из поселения завоевали серебро на соревнованиях

Фото: СК «Вороново»

Сборная поселения Вороновское 24 марта выступила на Открытом турнире по самбо. По результатам состязаний юная спортсменка завоевала «серебро».

— Благодаря плодотворной подготовке наши ребята достойно выступили на турнире. Мы довольны результатами. Отрадно, что Яна Мишина в тяжелейшей борьбе смогла завоевать «серебро» и поднялась на вторую ступень пьедестала почета, — сообщили в Спортивном клубе «Вороново».