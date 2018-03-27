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Самбисты из поселения завоевали серебро на соревнованиях
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Самбисты из поселения завоевали серебро на соревнованиях 

Администрация поселения Вороновское 56 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: СК «Вороново»
Сборная поселения Вороновское 24 марта выступила на Открытом турнире по самбо. По результатам состязаний юная спортсменка завоевала «серебро».
— Благодаря плодотворной подготовке наши ребята достойно выступили на турнире. Мы довольны результатами. Отрадно, что Яна Мишина в тяжелейшей борьбе смогла завоевать «серебро» и поднялась на вторую ступень пьедестала почета, — сообщили в Спортивном клубе «Вороново».
Они добавили, что 25 марта команда приняла участие в соревнованиях, которые прошли в Твери.
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