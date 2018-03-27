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Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» Павел Волков занял первое место международного конкурса Istanbul Photo Awards-2018
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Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» Павел Волков занял первое место международного конкурса Istanbul Photo Awards-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Фотоконкурс проходил с 18 по 21 марта.
Фотокорреспондент «Вечерней Москвы» Павел Волков стал победителем международного конкурса Istanbul Photo Awards-2018.
Фотоконкурс был организован в четвертый раз при поддержке муниципалитета города Стамбул и спонсорских компаний. Istanbul Photo Awards-2018 проходил с 18 по 21 марта. По итогам оценок, выставленных международным составом жюри, победителями оказались 27 фотографов из 22 стран.
Ежегодно в жюри конкурса входят фотографы мирового уровня. В этом году в него вошли директор цифрового подразделения журнала Paris Match Марион Мертенс, спортивный фотокорреспондент Getty Images Кэмерон Спенсер, фотограф, член агентства Noor Юрий Козырев, фотокорреспондент и консультант по фотографии и видео Жорж Де Кеерль, директор Agence France-Presse по бизнес развитию Мишель Скотто, главный редактор отдела визуальных новостей агентства Анадолу Ахмет Сель, фоторедактор агентства Фырат Юрдакул.
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