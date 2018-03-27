Находки недели

Домино против поезда

Любитель физики организует на полу своей комнаты небольшое соревнование — кто достигнет цели первым: поезд из батарейки и тоннеля в виде пружины или падающие домино? Кто бы ни победил, смотрится весьма зрелищно.

Цыпленок, который жил без головы

Около 70 лет назад один фермер из Колорадо обезглавил цыпленка, а цыпленок продолжил жить. Ему дали имя «Майк» и он прожил еще 18 месяцев, за которые успел прославить своих хозяев на всю Америку. Дело было в том, что при обезглавливании отделы, отвечающие за моторные функции и сердцебиение, не пострадали, птица не успела истечь кровью и не умерла. Безголового цыпленка все это время кормили жидкой пищей при помощи шприца.

Робот-баскетболист

Инженеры из Toyota Engineering Society сконструировали робота, который превосходит по точности бросков с небольшого расстояния профессиональных баскетболистов. У него получается делать это при помощи системы встроенного искусственного интеллекта, которая рассчитывает дальность и силу броска. Робота зовут Cue, и к сожалению, пока он не может бегать и принимать участие в настоящих матчах по баскетболу, но очевидно, что первый шаг к вовлечению роботов в человеческий спорт уже сделан.

Лавовый тоннель

Изображение, которое вы видите перед собой — это 3D-карта крупнейшего лавового туннеля на Земле. Он находится внутри вулкана на острове Лансароте в Испании . Спелеологи утверждают, что подобные туннели можно приспособить для жизни и колонизировать в случае катаклизмов. Подобные образования также есть на Луне и Марсе, что говорит о сходных моментах в нашей истории.

Муравьи и айфон

В сеть попало видео, на котором муравьи формируют практически ровную цепь вокруг звонящего телефона. В чем же разгадка этого странного явления? Оказалось, что муравьи используют для навигации магнитные рецепторы, которые находятся на их маленьких антеннах. Так они определяют, куда двигаться: на запад, восток, север или юг. Вероятно, насекомых сбила с толку вибрация. Впрочем, ученые говорят, что муравьи иногда начинают ходить кругами без всякой причины.

Биткоины в LEGO

Используя узоры из LEGO, художник из Лос-Анджелеса Энди Баух зашифровал пароли от своих веб-кошельков, на которых хранятся реальные биткоины. Если у вас получится расшифровать код — деньги ваши. Художник запрятал в свои изображения криптовалюты на $10 000.

Футбол в космосе

Новости из области невесомости: астронавты играют (или пытаются играть) на космической станции в футбол. Насколько это у них получается, судите сами.