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Павильоны на остановках первого частного трамвая «Чижик» в Петербурге появятся в мае
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Павильоны на остановках первого частного трамвая «Чижик» в Петербурге появятся в мае 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Подрядчик завершит установку 12 современных остановочных павильонов для первого частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в мае. Об этом во вторник сообщила пресс— служба вице-губернатора города Игоря Албина.
Сроки запуска трамвая неоднократно переносились, перевозку пассажиров «Чижик» начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы завершились.
Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.
"Завершение первых этапов проекта предполагает благоустройство и озеленение территорий, которые будут выполнены в агротехнические сроки, до середины июня 2018 года. В течение мая текущего года будут запущены оборудованные «под ключ» остановочные павильоны", — сказано в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе концессионера проекта Транспортной концессионной компании, подрядчик по данным работам «ЛСР Строй» (входит в "Группу ЛСР") установит 12 современных остановочных павильонов, оборудованных электронными табло о прибытии транспорта и подсветкой.
Власти также обсудили с подрядчиком и концессионером дальнейший план развития трамвайной сети в Красногвардейском районе и продление уже существующих маршрутов.
О проекте
Современный трамвай «Чижик», который курсирует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который был подписан весной 2016 года.
Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумных ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией «ЛСР Строй» (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов. Стоимость аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.
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