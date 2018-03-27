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В Кемеровском центре крови расписали очередь доноров на три недели вперед
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В Кемеровском центре крови расписали очередь доноров на три недели вперед 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Очередь доноров крови в Кемеровском областном центре крови расписана на три недели вперед, рассказал главный врач центра Игорь Васин.
"Количество людей со вчерашнего дня увеличилось значительно, мы физически не можем принять всех. К тому же у компонентов донорской крови ограниченный срок годности. Поэтому заготовить ее сейчас, а использовать когда-то потом не получится", — цитирует Васина RT.
По словам главврача, к настоящему моменту принято уже 300 человек. «Мы объясняем это донорам, говорим о необходимости прийти в другой день и уже расписали очередь на три недели вперёд», — отметил Васин.
Он уточнил, что Кемеровский областной центр крови не занимается лечением самих пациентов, а заготавливает компоненты донорской крови. Полученная кровь проходит тестирование и закладывается в областной банк крови.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Следствие рассматривает версию о коротком замыкании в сгоревшем торговом центре в Кемерове как наиболее приоритетную.
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