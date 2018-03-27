В Кемеровском центре крови расписали очередь доноров на три недели вперед

Очередь доноров крови в Кемеровском областном центре крови расписана на три недели вперед, рассказал главный врач центра Игорь Васин.

"Количество людей со вчерашнего дня увеличилось значительно, мы физически не можем принять всех. К тому же у компонентов донорской крови ограниченный срок годности. Поэтому заготовить ее сейчас, а использовать когда-то потом не получится", — цитирует Васина RT.

По словам главврача, к настоящему моменту принято уже 300 человек. «Мы объясняем это донорам, говорим о необходимости прийти в другой день и уже расписали очередь на три недели вперёд», — отметил Васин.

Он уточнил, что Кемеровский областной центр крови не занимается лечением самих пациентов, а заготавливает компоненты донорской крови. Полученная кровь проходит тестирование и закладывается в областной банк крови.