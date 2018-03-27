«Первый канал» объявил об отказе от рекламы и развлекательных программ в день траура 

«Первый канал» снял с эфира все развлекательные программы и рекламу в день национального траура по трагедии в Кемерове, сообщили RNS в пресс-службе телеканала.
«Снимаем все развлекательные программы и рекламу», — сообщил представитель телеканала.
Также об отказе от развлекательных программ, анонсов и рекламы RNS сообщили в пресс-службе РЕН ТВ. «В день всероссийского траура по погибшим в Кемерове РЕН ТВ снимает с эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ. Выражаем соболезнования родным и близким жертв трагедии», — сообщил представитель РЕН ТВ.
Ранее об аналогичных мерах сообщил холдинг «СТС Медиа».