«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ комедий в день национального траура

«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ комедий в кинотеатрах сети в день траура 28 марта, сообщили RNS в пресс-службе объединенной киносети.

«Завтра в наших кинотеатрах будут отменены комедии», — сообщили RNS в пресс-службе киносети.

«В связи с объявленым национальным трауром в наших кинотеатрах будут отменены все дополнительные развлекательные мероприятия. В целом кинотеатры будут работать в штатном режиме и показывать фильмы согласно заявленному расписанию», — добавил представитель киносети.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура по погибшим во время пожара в ТЦ в Кемерове. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек.