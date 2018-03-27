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«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ комедий в день национального траура
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«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ комедий в день национального траура 

Rambler News Service 1 час назад
«Формула кино» и «Синема парк» отменили показ комедий в кинотеатрах сети в день траура 28 марта, сообщили RNS в пресс-службе объединенной киносети.
«Завтра в наших кинотеатрах будут отменены комедии», — сообщили RNS в пресс-службе киносети.
«В связи с объявленым национальным трауром в наших кинотеатрах будут отменены все дополнительные развлекательные мероприятия. В целом кинотеатры будут работать в штатном режиме и показывать фильмы согласно заявленному расписанию», — добавил представитель киносети.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура по погибшим во время пожара в ТЦ в Кемерове. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек.
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