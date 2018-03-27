Когда алкоэнергетики уйдут с прилавков магазинов?

27 марта в 14:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдёт пресс-конференция «Когда алкоэнергетики уйдут с прилавков магазинов?».

С 1 января в силу вступили поправки к Федеральному закону от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ «О внесении поправок в Федеральный закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации », запрещающие реализацию алкогольных энергетиков на территории РФ.

Несмотря на установленный законодательством запрет, предприниматели продолжают продажу алкогольных тонизирующих коктейлей. Как показали результаты мониторинга, такие напитки можно найти на прилавке в каждой десятой торговой точке страны.

— Почему не исполняется закон «О запрете продажи алкоэнергетиков» на территории России?

— Какие напитки входят в запрещенный реестр спиртосодержащей продукции?

— Какое законодательное регулирование необходимо в сфере производства и торговли этими напитками?

— Какой должна быть ответственность для продавцов запрещённой продукции?

В ходе мероприятия будут также озвучены результаты всероссийского мониторинга рынка алкоэнергетиков, проведённого активистами «Молодой Гвардии Единой России» в феврале 2018 года.

Участники пресс-конференции:

— председатель Общественного объединения психологов регионов России Ольга Хлебодарова.

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