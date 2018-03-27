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Выступление Павлы Воли в Самаре отменили третий раз подряд
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Выступление Павлы Воли в Самаре отменили третий раз подряд 

Волга Ньюс 1 час назад
Администрация артиста принесла извинения самарской публике: «По не зависящим от нас причинам, запланированный концерт 26 марта Павла Воли в городе Самара вынуждены отменить. Всегда возникают незапланированные форс-мажорные обстоятельства, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. Мы искренне приносим свои извинения, за то что доставили Вам неудобства».
Напомним, ранее Павел Воля уже отменял концерт в Самаре дважды. Но в этот раз, похоже, у артиста была веская причина не приезжать в Самару. Шутить перед публикой на следующий день после трагедии в Кемерове, судя по всему, даже «гламурному подонку» не под силу.
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