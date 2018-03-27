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Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик находится под следствием из-за обвинений в изнасиловании
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Звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик находится под следствием из-за обвинений в изнасиловании 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Эд Вествик
В ноябре прошлого года две женщины обвинили актера Эда Вествика, известного по сериалу «Сплетница» (Gossip Girl), в изнасиловании. Несмотря на то что он эти обвинения отрицал, дело приняло серьезный оборот. Как рассказал представитель офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса, сейчас актер находится под следствием.
Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис и сейчас находится на рассмотрении. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставить никакой информации относительно пострадавших,
— заявил он.
Эд Вествик
Впрочем, имена пострадавших нам и так известны. Первой о своем изнасиловании заявила актриса Кристина Коэн, которая опубликовала в Facebook большое сообщение с подробностями инцидента.
Я отбивалась от него так сильно, как только могла, но он схватил меня за лицо, стал трясти и говорил, что хочет изнасиловать. Я была в ужасе, не могла говорить и двигаться,
— поведала она.
Кристина Коэн
После этого с подобным заявлением выступила бывшая актриса Орели Уинн, которая рассказала похожую историю на своей странице в соцсети. По словам Уинн, Вествик изнасиловал ее на вечеринке в арендованном им особняке.
Я, как и Кристина, отказала ему, но он толкнул меня на кровать лицом вниз. Я не могла пошевелиться под его весом,
— написала она.
Орели Уинн
Несколько дней спустя еще одна женщина, Рэйчел Экк, заявила, что актер напал на нее в отеле в Голливуде перед премией «Оскар» в 2014 году, однако ей удалось его оттолкнуть. Четвертая жертва, стилист Хейли Камилла Фридман, заявила, что актер насиловал ее неоднократно и даже держал взаперти в своем доме в течение двух дней.
Мне грустно, что из-за этих ложных обвинений некоторые считают, что я причастен к этому. Но я не имею к этому отношения и сотрудничаю с властями, с тем чтобы мое имя не было запятнано этой историей,
— написал после этих обвинений актер в своем аккаунте в Twitter. Однако вскоре это сообщение было удалено. Кем и почему, правда, осталось неясным. И пока все складывается не в пользу Вествика.
Эд Вествик
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