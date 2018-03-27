Как АЗС нарастят прибыль с продажи бензина

Топливный бизнес в России постепенно становится все менее выгодным. Многие АЗС работают в режиме выживания. А из-за того, что рынок, как и отрасль в целом, заняты крупными корпорациями со своими зачастую консервативными взглядами, новые технологии, способные обеспечить стабильный рост прибыли, внедряются либо медленно, либо вообще не принимаются в расчет.

Тем не менее, некоторые компании все же стали применять пресловутые платформы на блокчейне, чтобы оптимизировать процесс продажи топлива, ускорить его и извлекать максимальную выгоду. Кто-то постепенно переходит на модную сегодня технологию «биг дата» или «больших данных».

Последняя технология позволяет выстраивать относительно точные прогнозы по проливу топлива на каждой конкретной АЗС, учитывая множество вводных данных, начиная с геолокации самой АЗС до погодных условий.

Применяются и так называемые «агентские схемы», когда производитель поставляет топливо на частную АЗС, которая продает его от своего имени и в конце отчетного периода получает вознаграждение, что позволяет высвободить оборотные средства и гарантирует фиксированный доход в течение года.

Все эти попытки призваны спасти АЗС от суровых реалий, в условиях которых падает потребление топлива. Против нефтяников выступают, как ни странно, даже сами автопроизводители, предлагая с каждым годом все более экономичные турбомоторы.

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И постепенно большинство топовых компаний перестают инвестировать в разработки новых ДВС, предпочитая свободные средства направлять в развитие электрокаров. Автомобили на батарейках также существенно сократят нужды населения в горючем. Пусть и не сразу, но технологии не стоят на месте. Кроме того, такая городская услуга, как каршеринг также сказывается на снижении спроса на бензин.

Согласно прогнозу Института энергетики и финансов, к 2035 году развитие рынка электромобилей будет столь существенным, что оборот топлива упадет на 1,2 млн баррелей в сутки. Но даже это «копейки» в сравнении с прогнозируемым уровнем развития ДВС, который сократит к этому времени ежесуточное потребление топлива на 7,5 млн баррелей.

Уверенности в завтрашнем дне владельцам АЗС придает еще и готовность российских потребителей (по крайней мере, на словах) платить за бензин даже 50 рублей за 1 литр. Это показал недавний опрос.

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