Врач «гонял» скорые на стройку своей дачи

А работали там его подчиненные.

Бывший замглавврача саратовской станции скорой помощи Владимир Амбарнов использовал служебные машины на строительстве собственной дачи. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Рачительный" руководитель использовал в личных целях и труд подчиненных: слесарей, сантехников, водителей, электриков. Он привлекал сотрудников к обустройству своих владений в рабочее время.

Экс-руководитель признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 20 тысяч рублей.