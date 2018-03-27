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Врач «гонял» скорые на стройку своей дачи
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Врач «гонял» скорые на стройку своей дачи 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
А работали там его подчиненные.
Бывший замглавврача саратовской станции скорой помощи Владимир Амбарнов использовал служебные машины на строительстве собственной дачи. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Рачительный" руководитель использовал в личных целях и труд подчиненных: слесарей, сантехников, водителей, электриков. Он привлекал сотрудников к обустройству своих владений в рабочее время.
Экс-руководитель признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 20 тысяч рублей.
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