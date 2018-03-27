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Нижновэнерго обжалует решение УФАС о штрафе в 600 тысяч рублей
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Нижновэнерго обжалует решение УФАС о штрафе в 600 тысяч рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» в судебном порядке обжалует решение Управления федеральной антимонопольной службы о штрафе в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.
Напомним, Нижновэнерго было оштрафовано после обращения одного из местных жителей, который установил электросчетчик на внутренней стене своего дома, но энергокомпания отказалось допускать прибор в эксплуатацию, мотивируя это тем, что это место неудобно сетевой организации для проведения проверок. 22 марта ей был назначен крупный штраф.
Как пояснили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», гражданину было предложено вынести счетчик на ближайшую опору линии электропередачи. Согласно законодательству, потребитель не может сам определять место размещения прибора учета, но УФАС при вынесении своего решения не учло этого факта.
«Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности позволяет специалистам Нижновэнерго получать максимально достоверную информацию об объемах потребления электроэнергии без посещения потребителя. Тем самым исключается возможность вмешательства в работу приборов учета и энерговоровства», — отмечают специалисты.
Напомним, нижегородцы более 800 раз пытались похитить электроэнергию в 2018 году.
Фото: Нижновэнерго
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