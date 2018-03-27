Стихийная свалка в общественном туалете возмущает ростовчан

Фотографиями мусорной кучи в общественном туалете возле здания областной ветеринарии поделились ростовчане в социальных сетях. Жителей города возмущает бездействие коммунальщиков, «инсталляция» из мусорных пакетов мало того, что портит вид центра города, так еще и соответственно благоухает. А ведь это Кировский, а не безвестные переулки. «В этом городе работают коммунальные службы?!», «Люди — свиньи!», «Службы? Не гадить нужно, прежде всего», «Так а гадят себе под ноги тоже коммунальные службы?», «Чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Нас этому в школе учили» — комментируют ростовчане.